Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 21. Mai 2025

Das Mantra

"Ich bleibe positiv und freue mich auf das, was kommt."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Den Mittwoch können wir wunderbar zum Durchschnaufen und Entschleunigen nutzen. Mond und Sterne gönnen uns eine Pause, was ganz gut ist, denn morgen wird so einiges los sein. Da passt ein Zitat von Paracelsus gut, das da lautet: „Es ist nicht so, dass man dich zum Leben braucht, du selber bist das Leben.“ Dazu muss man gar nicht mehr viel sagen. Wir sind mit uns und unseren Lieben im Reinen und genießen dieses wohligwarme Gefühl, dass alles passt, so wie es gerade ist. Wir träumen mit dem Fische-Mond ein wenig durch den Mai-Tag und sogar Menschen, die eher kühl und kopflastig sind, werden gefühlig und romantisch. Toll!