Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 25. Mai 2025

Das Mantra

"Ich darf meine eigenen Entscheidungen treffen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Zum Wochenabschluss gesellt sich Saturn in den Widder. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits macht uns dieser Saturn hartnäckig und wir bleiben mit Energie und Ausdauer an Sachen dran, die uns sonst zu viel Kraft kos­ten und ermüden. Dieser Ehrgeiz bringt uns voran. Aber das hat auch eine dunkle Seite. Wir kapseln uns ein wenig von anderen ab, aber bevor uns das klar wird, fühlen wir uns einsam und im Stich gelassen und das tut weh. Und schon fahren wir die Ellenbogen aus und schlagen wild um uns, was unsere Mitmenschen noch weiter von uns wegtreibt. Mit Merkur und Uranus sind heute auch die Quasselstrippen unterwegs.