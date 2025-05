Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 22. Mai 2025

Das Mantra

"Ich öffne mein Herz für Magie und Zauber."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Dieser Tag wird uns kaum eine ruhige Minute gönnen – im Guten wie im Schlechten. Venus und Mars sorgen für herrliche Frühlingsgefühle, die wir so richtig auskosten. Und Sonne und Neptun fordern uns auf, abends in den Himmel zu schauen und auf das zu hören, was unser Herz uns sagt. Wir kriegen Trost, Geborgenheit und Antworten aus dem Universum zugeflüstert. Die Verbindungen vom Mond mit Jupiter, Uranus und Saturn sorgen dafür, dass wir uns überfordern und blockieren und so unsere Ideen nicht ernst nehmen. Das ist ein Fehler.