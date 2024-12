Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 25. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich bleibe mir selbst immer treu!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mit dem Jupiter-Quadrat-Saturn kann die Weihnachtsstimmung schon ein wenig getrübt werden. Vor allem weil am Vormittag der Mond auch noch im Quadrat zu Pluto und (am Nachmittag) zu Mars steht. Wenn wir Ruhe bewahren – egal, was auch auf uns zuzukommen scheint – und erst einmal abwarten und alle Fakten klären, werden wir sehen, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Das flüstern uns am Abend auch der Mond und die Sonne zu, die sich verbinden und unserer Hoffnung wieder neuen Schwung geben. Wir glauben an das Gute.