Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 26. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich kann alles schaffen – ich muss nur mutig sein!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Ängste und Zweifel, die uns gestern ein wenig geplagt oder gequält haben, werden heute von Mond und Saturn wieder ein wenig relativiert. Im Trigon stehend, machen sie uns klar, was wir bis jetzt alles erreicht haben. Und das ist wirklich nicht wenig! Mit Staunen erkennen wir, dass wir vergessen haben, was wir geleistet haben. Und, dass unser Leben, so wie es ist, doch eigentlich richtig toll ist. Und das gibt uns auch wieder neue Kraft und ganz viel Mut, sodass wir voller Freude in die Zukunft blicken. 2025 kann kommen, wir sind bereit und werden auch nicht müde, um für unser Glück jeden Tag aufs Neue zu kämpfen.