Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 25. Juni 2025

Das Mantra

"Ich selbst bin die wichtigste Person in meinem Leben."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir nehmen die guten Energien von gestern gleich mit in diesen Neumond-Mittwoch. Wir sind lieb und nett zueinander und können in Liebe loslassen, was uns geärgert hat. Vormittags kann das aber vom Mond-Quadrat-Neptun noch unterdrückt werden, wir haben Angst, wieder enttäuscht zu werden. Aber das Blatt wendet sich kurz vor der Mittagspause. Der Mond verbindet sich mit Jupiter und da kann es sich lohnen, einen Lottoschein auszufüllen. Und das Mond-Sextil-Mars verspricht ein tolles Erfolgserlebnis. Vielleicht schaffen wir das erste Mal einen 10-km-Lauf.