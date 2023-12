Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 2. Januar 2024

Merkur ist ab heute wieder direktläufig und das verleiht uns Flügel. Jetzt geht wieder etwas vorwärts, die Dinge nehmen fast wie von selbst ihren Lauf. Und wir krempeln die Ärmel hoch und marschieren los Richtung Zukunft. Der Mond steht zwar vormittags im Quadrat zu Merkur, was uns ein wenig zweifeln und wanken lässt, aber die positiven Merkur-Energien sind stärker. Am Nachmittag dümpeln wir dann mit der Mond-Neptun-Opposition so ein wenig vor uns hin und wissen nicht, was wir anfangen sollten. Irgendwie ist schon wieder die Luft raus. Das ändert sich aber bereits am Abend wieder.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de