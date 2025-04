Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 30. April 2025

Das Mantra

"Ich feiere mit Venus die Liebe und das schöne Leben!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Vor allem auf dem Land wird die Walpurgisnacht oft noch mit dem alten Brauch gefeiert, bei dem mit einem großen Feuer böse Geister vertrieben werden. Es ist eine magische Nacht in der uns Venus im Widder begleitet und Leidenschaft weckt. Das ist eine tolle Chance, um einer Liebesbeziehung neues Leben einzuhauchen. Auch der Mond hilft mit. Zum einen, wenn er am Morgen auf Merkur trifft, dann tun wir uns leichter, in Worte zu fassen, was wir uns wünschen. Und zum anderen, wenn er am Abend Jupiter zum Tanz auffordert. Wir tanzen glücklich ums Feuer mit – Hand in Hand mit unseren Liebsten.