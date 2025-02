Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 5. Februar 2025

Das Mantra

"Ich bewege nur etwas, wenn ich mich bewege."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mond bremst uns auch heute erst ein wenig aus. Am Vormittag steht er im Quadrat zur Sonne, da ist die Laune eher so la la. Vielleicht sind wir gestern einfach zu spät ins Bett? Trotzdem wollen wir mit Mond und Saturn tapfer unsere Alltagspflichten erledigen und ab Mittag sind wir dann auch wieder etwas wacher und stärker. Dann kann eine Runde Sport oder ein langer Winterspaziergang gut tun. Mars will heute, dass wir uns bewegen. Also nur nicht faul auf dem Sofa herumliegen. Das ist nicht nur schlecht für die Fitness, da kommt man heute mit Uranus nur auf dumme Gedanken ...