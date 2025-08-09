Ihr Mantra des Tages für Montag: 11. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich vertraue dem Leben und genieße die Freude des Augenblicks.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Vielen lieben Dank, lieber Merkur, dass du ab heute wieder die Richtung wechselst! Das bringt uns tatsächlich die eine oder andere Erleichterung. Lose Enden in unserem Leben erledigen sich ganz von selbst. Wir können wieder befreit aufatmen und haben mehr Hoffnung und Zuversicht. Toll! Dazu trifft sich der Mond nacheinander mit Venus und Jupiter, was dem ganzen noch einen zusätzlichen Kick gibt. Wir fühlen uns wohl in unserer Haut. Und Jupiter signalisiert uns, dass wundervolle Tage vor uns liegen und wir keine Angst haben müssen.