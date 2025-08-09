präsentiert von WUNDERWEIB.de
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Ihr Spruch des Tages

Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 12. August 2025

Der Astrologe Erich Bauer - Foto: Astrowoche
Erich Bauer, Chefastrologe Astrowoche Magazin
Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 11. bis 17. August 2025

Dieses Mantra bereichert Sie am Dienstag, den 12. August 2025!

3 / 8
Schwarzer Umriss einer meditierenden Person vor einem orangefarbenen, mandalaartigen Hintergrund mit der Zahl 12
Foto: Redaktion Astrowoche
Auf Pinterest merken

Das Mantra des Tages:

„Ich konzentriere mich auf das Glück und lasse Sorgen vorbeiziehen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute ist so viel los, dass es schwer ist, den Aspekten in wenigen Zeilen gerecht zu werden. Aber eins ist klar: Venus übertrifft mit Jupiter in Konjunktion alle Erwartungen, vor allem in der Liebe. Zumal auch noch die Sternschnuppen heute am aktivsten sind. Ein Blick zum Sternenhimmel und es regnet im wahrsten Sinne des Wortes das Glück vom Himmel. Auch wenn der Mond mit Saturn Zweifel aufwerfen und negative Gedanken schüren, werden Sie schnell eines Besseren belehrt. Das ist wunderbar!

Zurück
Ihr Mantra des Tages für Montag: 11. August 2025
Weiter
Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 13. August 2025
Seite
NewsMantra des Tages
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Vollmond steht am Himmel hinter den Wolken - Foto: DariaS / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 11. bis 17. August 2025!

Darstellung vom Planeten Merkur im All - Foto: Credit: ms creation / AdobeStock (generiert mit KI)
Merkur-Phasenwechsel
Direktläufiger Merkur ab dem 11. August 2025: Darum wird jetzt endlich alles leichter!

Am 11.08.2025 wird Merkur wieder direktläufig. Warum jetzt eine Pechsträhne endet und worauf wir uns freuen können!

Sternzeichen-Kreis vor einem leuchtenden Hintergrund - Foto: sarayut_sy / iStock
Die Sterne für das Wochenende
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 09.08.2025 ein Wochenende voller magischer Momente

Am Wochenende ab dem 09.08.2025 sorgen die Sterne für eine magische Atmosphäre. Besonders bei diesen 3 Sternzeichen!

Ein Mann meditiert auf einem Wasseruntergrund unter den Sternen und dem Vollmond - Foto: alphaspirit / AdobeStock (generiert mit KI)
Vollmond Horoskop
Der Wassermann-Vollmond am 09.08.2025 macht diese 4 Sternzeichen zu inspirierten Visionären

Diese vier Sternzeichen werden am 9. August 2025 vom Wassermann-Vollmond inspiriert und wachsen über sich hinaus!

Ein stolzer Löwe steht vor einer Galaxie und einem runden Portal - Foto: AdobeFirefly (KI generiert)
Kosmischer Höhepunkt
Lion’s Gate Portal 2025: So nutzen Sie am 8. August die Energie des Löwentors für Ihre Wünsche!

Das Lion’s Gate Portal erreicht am 8. August seinen Höhepunkt. Ergreifen Sie die kosmische Chance, um Ihre Wünsche zu verwirklichen!