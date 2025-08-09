Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 12. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich konzentriere mich auf das Glück und lasse Sorgen vorbeiziehen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute ist so viel los, dass es schwer ist, den Aspekten in wenigen Zeilen gerecht zu werden. Aber eins ist klar: Venus übertrifft mit Jupiter in Konjunktion alle Erwartungen, vor allem in der Liebe. Zumal auch noch die Sternschnuppen heute am aktivsten sind. Ein Blick zum Sternenhimmel und es regnet im wahrsten Sinne des Wortes das Glück vom Himmel. Auch wenn der Mond mit Saturn Zweifel aufwerfen und negative Gedanken schüren, werden Sie schnell eines Besseren belehrt. Das ist wunderbar!