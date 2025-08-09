Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 17. August 2025

Das Mantra des Tages:

„In ruhigen Momenten finde ich Klarheit.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Es ist sehr passend, dass heute weder Mond noch Planeten nennenswerte Verbindungen eingehen. So können wir uns sortieren und zur Ruhe kommen. Das geht am besten, wenn wir uns ein wenig zurückziehen und ganz bei uns sind. Ein langer Spaziergang, Yoga, Meditation oder einige Runden schwimmen im See, gibt uns neue Kraft und hilft uns dabei, alle Gedanken, Ideen und Pläne im Kopf zu ordnen und eine Prioritätenliste zu erstellen. Da der Mond in den Zwillingen steht, neigen wir dazu, alles gleich zu erzählen. Das könnte heute ein Fehler sein. Vor allem, wenn wir uns Menschen anvertrauen, die wir nicht gut kennen. Also Vorsicht.