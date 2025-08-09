Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 11. bis 17. August 2025

Das kann eine recht schöne Woche werden, mit schönen Momenten und auch Glück. Vieles kann sich zum Guten wenden. Manches muss überdacht und vielleicht geändert werden. Und einiges kann auch Kummer bringen. Aber diese Vielfalt an Einflüssen, Emotionen und Ereignissen, macht das Leben so lebenswert.

Ab Montag läuft Merkur wieder vorwärts und da lösen sich einige Baustellen ganz von selbst. Plötzlich können wir über Dinge lachen, die uns gestern noch den Schlaf geraubt haben.

Der Dienstag wird der beste Tag der Woche, denn es wirken tolle Aspekte. Saturn und Uranus im Sextil helfen uns, unser Leben und unsere momentane Situation zu überdenken und das zu ändern, was nicht mehr passt. Und ja, Veränderungen sind oft schwer, weil man nicht weiß, ob sie richtig sind und das Unbekannte macht uns Angst. Aber es kann so befreiend sein, neue Wege zu gehen, und darum sollten wir mutig annehmen, was an Herausforderungen kommt. Zudem sind am Dienstag auch die Sternschnuppen am aktivsten und mit Ihnen wirkt auch noch die Venus-Jupiter-Konjunktion. Da regnet es Glück vom Himmel. Und das bedeutet, dass wir nicht allein sind. Es gibt Menschen in unserem Leben, die uns auffangen, wenn wir stolpern und die uns wieder aufhelfen, wenn wir fallen. Das kann ein liebevoller Partner sein. Aber auch Freunde und Familie stehen uns bei, zeigen uns, wie wichtig und geliebt wir sind und das ist mehr wert, als alles Geld und Gold auf der Welt.

Aber, wenn wir schon dabei sind: Am Freitag treffen sich Merkur und Mars und mit ihrer Unterstützung können wir finanzielle Sorgen in den Griff kriegen.