präsentiert von WUNDERWEIB.de
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Ihr Spruch des Tages

Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 11. bis 17. August 2025

Der Astrologe Erich Bauer - Foto: Astrowoche
Erich Bauer, Chefastrologe Astrowoche Magazin

Das Mantra des Tages begleitet Sie durch die ganze Woche vom 11. bis 17. August 2025 und gibt täglich Rat.

1 / 8
Video Platzhalter
Video: Glutamat

Merkur läuft wieder vorwärts. Und schon wird das Leben wieder leichter!  

Das kann eine recht schöne Woche werden, mit schönen Momenten und auch Glück. Vieles kann sich zum Guten wenden. Manches muss überdacht und vielleicht geändert werden. Und einiges kann auch Kummer bringen. Aber diese Vielfalt an Einflüssen, Emotionen und Ereignissen, macht das Leben so lebenswert.

Ab Montag läuft Merkur wieder vorwärts und da lösen sich einige Baustellen ganz von selbst. Plötzlich können wir über Dinge lachen, die uns gestern noch den Schlaf geraubt haben.

Der Dienstag wird der beste Tag der Woche, denn es wirken tolle Aspekte. Saturn und Uranus im Sextil helfen uns, unser Leben und unsere momentane Situation zu überdenken und das zu ändern, was nicht mehr passt. Und ja, Veränderungen sind oft schwer, weil man nicht weiß, ob sie richtig sind und das Unbekannte macht uns Angst. Aber es kann so befreiend sein, neue Wege zu gehen, und darum sollten wir mutig annehmen, was an Herausforderungen kommt. Zudem sind am Dienstag auch die Sternschnuppen am aktivsten und mit Ihnen wirkt auch noch die Venus-Jupiter-Konjunktion. Da regnet es Glück vom Himmel. Und das bedeutet, dass wir nicht allein sind. Es gibt Menschen in unserem Leben, die uns auffangen, wenn wir stolpern und die uns wieder aufhelfen, wenn wir fallen. Das kann ein liebevoller Partner sein. Aber auch Freunde und Familie stehen uns bei, zeigen uns, wie wichtig und geliebt wir sind und das ist mehr wert, als alles Geld und Gold auf der Welt.

Aber, wenn wir schon dabei sind: Am Freitag treffen sich Merkur und Mars und mit ihrer Unterstützung können wir finanzielle Sorgen in den Griff kriegen.

Das Mantra der Woche

"Ich schicke meine Wünsche in den Himmel und schenke dem Universum mein Vertrauen."

Klicken Sie weiter zum jeweiligen Mantra des Tages.

Artikelbild und Social Media: POV Studio / AdobeStock

Weiter
Ihr Mantra des Tages für Montag: 11. August 2025
Seite
NewsMantra des Tages
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Vollmond steht am Himmel hinter den Wolken - Foto: DariaS / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 11. bis 17. August 2025!

Darstellung vom Planeten Merkur im All - Foto: Credit: ms creation / AdobeStock (generiert mit KI)
Merkur-Phasenwechsel
Direktläufiger Merkur ab dem 11. August 2025: Darum wird jetzt endlich alles leichter!

Am 11.08.2025 wird Merkur wieder direktläufig. Warum jetzt eine Pechsträhne endet und worauf wir uns freuen können!

Sternzeichen-Kreis vor einem leuchtenden Hintergrund - Foto: sarayut_sy / iStock
Die Sterne für das Wochenende
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 09.08.2025 ein Wochenende voller magischer Momente

Am Wochenende ab dem 09.08.2025 sorgen die Sterne für eine magische Atmosphäre. Besonders bei diesen 3 Sternzeichen!

Ein Mann meditiert auf einem Wasseruntergrund unter den Sternen und dem Vollmond - Foto: alphaspirit / AdobeStock (generiert mit KI)
Vollmond Horoskop
Der Wassermann-Vollmond am 09.08.2025 macht diese 4 Sternzeichen zu inspirierten Visionären

Diese vier Sternzeichen werden am 9. August 2025 vom Wassermann-Vollmond inspiriert und wachsen über sich hinaus!

Ein stolzer Löwe steht vor einer Galaxie und einem runden Portal - Foto: AdobeFirefly (KI generiert)
Kosmischer Höhepunkt
Lion’s Gate Portal 2025: So nutzen Sie am 8. August die Energie des Löwentors für Ihre Wünsche!

Das Lion’s Gate Portal erreicht am 8. August seinen Höhepunkt. Ergreifen Sie die kosmische Chance, um Ihre Wünsche zu verwirklichen!