Ihr Mantra des Tages für Montag: 15. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich gebe mein Bestes und bin damit zufrieden.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir starten erst einmal recht müde in eine Woche, die es in sich haben wird. Es warten viele Aspekte, Herausforderungen, Verlockungen und Aufgaben auf uns. Darum ist es nicht schlimm, wenn wir heute nur schwer aus dem Bett und in die Gänge kommen. Ein kräftiges Frühstück mit allem, was wir gerne mögen, kann aber schon mal helfen, so richtig wach zu werden. Oder ein früher Spaziergang bringt Körper, Geist und Seele in Schwung. Wir nehmen unser Handy mit und machen Fotos von der aufgehenden Sonne (6:42 Uhr) und sehen uns dann die schönen Bilder an, wenn wir mal traurig sind.