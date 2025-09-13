präsentiert von WUNDERWEIB.de
Ihr Mantra des Tages für Montag: 15. September 2025

Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 15. bis 21. September 2025

Dieses Mantra bereichert Sie am Montag, den 15. September 2025!

Das Mantra des Tages:

„Ich gebe mein Bestes und bin damit zufrieden.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir starten erst einmal recht müde in eine Woche, die es in sich haben wird. Es warten viele Aspekte, Herausforderungen, Verlockungen und Aufgaben auf uns. Darum ist es nicht schlimm, wenn wir heute nur schwer aus dem Bett und in die Gänge kommen. Ein kräftiges Frühstück mit allem, was wir gerne mögen, kann aber schon mal helfen, so richtig wach zu werden. Oder ein früher Spaziergang  bringt Körper, Geist und Seele in Schwung. Wir nehmen unser Handy mit und machen Fotos von der aufgehenden Sonne (6:42 Uhr) und sehen uns dann die schönen Bilder an, wenn wir mal traurig sind.

Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 15. bis 21. September 2025
Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 16. September 2025
