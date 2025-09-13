Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 16. September 2025
Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 15. bis 21. September 2025
Dieses Mantra bereichert Sie am Dienstag, den 16. September 2025!
Das Mantra des Tages:
„Ich nutze das Glück, das Jupiter mir schenkt.“
Die wichtigsten Energien an diesem Tag:
Nach dem eher mauen Wochenstart kommt mit Venus und Mars wieder Schwung in die Bude. Vor allem, was die Liebe betrifft. Wir fühlen uns wohl mit unserem Schatz. Aber auch Singles haben schöne Flirt-Momente, aus denen sich was entwickeln könnte. Vor allem am Nachmittag, wenn sich der Mond mit Glücksstern Jupiter verbindet, können Herzen höherschlagen. Ein herrliches Gefühl, mal wieder Schmetterlinge im Bauch zu spüren. Durch das Mond-Sextil-Sonne fällt es uns auch leichter, dass wir uns in andere hineinversetzen und so herrscht Harmonie auf allen Ebenen. Wunderbar!