Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 15. bis 21. September 2025

Es wird alles andere als langweilig: Schon am Dienstag verbindet sich Liebesplanet Venus mit Mars, was Schwung in die Beziehungen bringt. Egal, ob Beziehung oder frisch verliebt – es macht Spaß zu flirten und miteinander was zu erleben. Toll!

Der Mittwoch wird dann mit Merkur und Saturn nicht ganz so prickelnd. Ganz zufällig werfen wir einen Blick auf die letzten Kontoauszüge und reagieren je nach Temperament mit Ausrufen wie „um Gottes willen“ oder „so ein Mist“. Gehört nun mal zum Wesen von Saturn, dass er nichts beschönigt. Wir aber wissen wenigstens jetzt, woran wir sind und was zu tun ist.

Und schon am Donnerstag sieht dann alles weniger dramatisch aus als befürchtet. Merkur, unser kosmischer Bankberater, wechselt in das harmonieliebende und deshalb auch immer lösungsorientierte Sternzeichen Waage. Und prompt bringt uns Merkur auf praktikable Lösungen für unsere Geldprobleme. Und wenn es irgendwo hakt und wir ein bisschen Glück haben, gibt uns das Universum einen Schubs in die richtige Richtung.

Am Freitag zündet Merkur dann ein kosmisches Feuerwerk, verbindet sich in ausgesprochen positiven Aspekten mit Uranus, Pluto und Neptun. Wir sind jetzt offen für zielführende Gespräche und Vorschläge, vor allem, wenn es um unsere finanzielle Zukunft geht. Unter diesen Sternen treffen wir möglicherweise jetzt eine goldrichtige Entscheidung.

Am Samstag grätscht ein Venus-Uranus-Quadrat mitten in unsere gute Stimmung: Also aufpassen, da kann alles passieren! Mit dem Neumond in der Jungfrau am Sonntag kehren Vernunft und Gelassenheit zurück. Hatten wir uns nicht neue Ziele gesteckt? Packen wir’s an!