Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 21. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich bin stolz auf alles, was ich geschafft habe.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Jungfrau-Neumond (partielle Sonnenfinsternis) und die Verbindung von Sonne und Saturn lassen uns wieder klarer denken. Und wir sind auch sehr froh drüber. Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln und bieten, wenn notwendig Versöhnung an. Denn wir wollen jetzt mehr: einen Neustart! Schluss mit den Fehlern von gestern, wir wollen jetzt für das Morgen nur das Beste! Mond und Jupi­ter bestärken uns in diesem Vorsatz. Nur am Abend lassen uns Mond und Saturn darüber grübeln, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ja! Sind wir!