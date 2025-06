Ihr Mantra des Tages für Montag: 16. Juni 2025

Das Mantra

"Ich begegne Konflikten mit Vernunft und Charme."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das Trigon von Mond und Sonne kann heute dabei helfen, dass wir Streit vom Wochenende klären können, damit wir ihn nicht mit in die neue Woche nehmen. Ein Gespräch in der Mittagspause sollte Klarheit bringen. Kurz vor Feierabend kommt nochmal Hektik auf, wenn sich der Mond mit Uranus verbindet. Wir tun, was wir können, aber morgen ist auch noch ein Tag. Wir kommen recht aufgedreht und quirlig nach Hause und können immer noch nicht stillsitzen. Mond und Mars zeigen Wirkung. Da ist ein langer Abendspaziergang genau richtig, damit wir wieder etwas ruhiger und müde werden.