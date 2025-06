Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 17. Juni 2025

Das Mantra

"Mein Körper ist ein Tempel und ich ehre ihn mit Achtsamkeit und Gesundheit."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Ab heute steht Power-Planet Mars in der Jungfrau und das bringt viel Gutes mit sich. Zum einen ist das die Chance auf körperliche Heilung bzw. darauf, Ihre Topform zu erlangen. Egal, welches Alter man hat – Bewegung ist das A und O für einen gesunden Körper. Und wenn es nur 10 Minuten Stuhl-Yoga am Morgen sind. Und wer in einer glücklichen Beziehung ist, kann gleich den*die Partner*in dazu animieren mitzumachen. Wenn sich der Mond am Abend mit Venus verbindet, macht zu zweit einfach alles mehr Spaß.