Ihr Mantra des Tages für Montag: 18. August 2025

Das Mantra des Tages:

"Ich darf das verteidigen, was mir zusteht."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Merkur und Mars schubsen uns mit Schwung in die vorletzte Augustwoche. Ihre enormen Energien geben uns Kraft und nehmen uns die Angst vor Konfrontationen. Wir pochen auf das, was uns zusteht, ganz besonders wenn es um unser Geld geht. Und wir geben nicht auf, nicht bevor wir uns durchgesetzt haben. Das Schöne daran ist, dass uns durch das freundliche Sextil von Mond und Sonne nichts übelgenommen wird. Im Gegenteil. Unsere Mitmenschen sehen schnell ein, dass wir die besseren Argumente auf unserer Seite haben. Am Abend lehnen wir uns entspannt zurück: Mission erfolgreich beendet.