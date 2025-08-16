Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 19. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich gebe mein Bestes und das ist immer gut genug.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mond und Mars verwandeln auch den faulsten Mitmenschen in ein fleißiges Bienchen. Im Grunde ist das nichts Verkehrtes. Wir krempeln die Ärmel hoch und werkeln durch, bis alles geschafft ist, was auf unserer Agenda steht. Nun kommt leider auch noch ein Aber: Denn Mond und Mars stehen im Quadrat zueinander. Und da neigen wir dazu, nur noch an die Arbeit und Verpflichtungen zu denken. Dabei vergessen wir sogar das Mittagessen, Pausen einzulegen und sogar, dass uns vielleicht der eine oder andere Mitmensch als Freund und Ratgeber brauchen würde. Wenn wir das nicht übersehen, wird der Tag gut.