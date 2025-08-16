Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 24. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich nehme die Dinge wie sie kommen und vertraue darauf, dass alles gut wird.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute steht die Sonne im Quadrat zu Uranus und das bringt zur Veränderung auch das eine oder andere Ereignis, das uns vielleicht nicht gefällt. Das kann eine Nachricht sein, die uns zunächst den Boden wegzieht. Aber wir haben in den letzten Tagen viel über uns selbst gelernt und hören nicht auf, uns um uns selbst zu kümmern. Damit werden uns schlimme Nachrichten nicht kleinkriegen. Und Mond und Jupiter stehen im Sextil hinter uns und stärken uns den Rücken. Wir wissen: Wir können mithilfe von Mond und Sternen alles schaffen und alles wird gut.