Ihr Mantra des Tages für Montag: 19. August 2024

Das Mantra

"Ich bewahre Ruhe!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Es geht drunter und drüber. Mit dem Vollmond geraten tief verwurzelte Emotionen und Verdrängtes an die Oberfläche. Die Sonne geht Verbindungen mit Merkur und Uranus ein, was zum einen Klarheit, aber unerwünschte Überraschungen bringt. Venus steht ungünstig zu Jupiter und Saturn, was in der Liebe himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt macht. Wir sind mit dem Mond fleißig und lassen uns weder von Stress noch Diskussionen nerven.