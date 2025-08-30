Ihr Mantra des Tages für Montag: 1. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich laufe nicht vor meinen Gefühlen weg, sie gehören zu mir“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wappnen wir uns für einen holprigen Start in den September. So schön auch die Natur im Spätsommer ist, sie kann uns in dieser Woche nicht wirklich trösten. Wir haben viel mit uns selbst zu kämpfen und auszumachen und kommen mit unseren Emotionen nicht wirklich zurecht. Wir haben Angst vor der Liebe und Vertrauen fällt uns schwer. Sogar uns selbst trauen wir gerade nicht. Wir malen uns Horrorszenarien aus, was alles passieren könnte, wer uns alles verletzen will und sehen gar nicht mehr klar, was wirklich stimmt und was nicht. Es hilft, wenn wir uns an einem ruhigen Ort mit unserem Herz verbinden, ihm zuhören und keine Panik zulassen.