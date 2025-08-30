Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 2. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich denke heute schon an mein Zukunfts-Ich.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mit Merkur in der Jungfrau ist es zunächst wichtig, dass wir einen Kassensturz machen. Haben wir im Urlaub vielleicht zu viel Geld ausgegeben? Oder war die eine oder andere Anschaffung doch zu viel für unser Budget? Bevor wir komplett in die roten Zahlen abrutschen, heißt es, den Geldhahn zudrehen und den Gürtel enger schnallen. Auch, wenn unser Konto im Moment noch okay ist – das kann sich morgen ganz schnell ändern. Die Mond-Verbindung zu Neptun bremst uns zusätzlich auch noch aus und raubt uns Kraft und Nerven. Ruhig bleiben und realistisch sehen, was geändert werden muss.