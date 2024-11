Ihr Mantra des Tages für Montag: 4. November 2024

Das Mantra

"Ich achte mich selbst und bin dennoch empathisch und rücksichtsvoll!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Montag wird der wichtigste Tag in dieser Novemberwoche sein. Vor allem Mars trumpft auf, wenn er in den Löwen wandert und so seine Kraft – und damit auch unsere – verdoppelt. Wir dürfen jetzt mal die Nummer eins sein. Und zwar ganz ohne schlechtes Gewissen. Dazu treffen auch Sonne und Saturn im Trigon aufeinander, was viel Klarheit bringt und uns dabei hilft, unsere eigenen Lebensregeln aufzustellen. Durch das Mond-Quadrat-Saturn gehen wir zwar vielleicht etwas zu hart und gnadenlos damit um, aber wenn das so sein sollte, wird uns ein lieber Mensch ausbremsen. Gut so!