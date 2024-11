Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 5. November 2024

Das Mantra

„Ich nehme mir Zeit, um mich auszuruhen!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Nach diesem Kickstart in die Woche, geht uns heute ein wenig die Luft aus – fast so wie ein Luftballon, der langsam immer mehr in sich zusammenschrumpft. Das liegt an der Mond-Verbindung zu Neptun. Die beiden treffen im Quadrat aufeinander und das schwächt auf allen Lebens-ebenen: körperlich, geistig und seelisch. Nun wissen wir aber, woher diese Schlappheit kommt und befolgen die kurze Zwangspause. Wir gehen ganz bewusst vom Gas runter und gemütlich in diesen Tag. Was wir heute nicht schaffen, läuft uns nicht weg. Eine Stunde früher Feierabend, ein duftendes Schaumbad und eine heiße Schokolade tun uns gut.