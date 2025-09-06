Ihr Mantra des Tages für Montag: 8. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich glaube daran, dass jeder Tag bis zur letzten Sekunde mein Glückstag werden kann.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wenn der Tag so wie heute mit einer Mond-Saturn-Konjunktion beginnt, dann ahnen wir, was wir zu erwarten haben: viel Arbeit, eine gute Portion Stress und sonst nicht viel. Und so machen wir uns mit der Devise „Augen zu und durch ...“ auf den Weg zur Arbeit. Wundersamer Weise fällt es uns aber heute gar nicht schwer, unseren Job zu tun. Wir sind gut gelaunt, mit Kollegen und Freunden auch mal zu einem kleinen Spaß aufgelegt. Woran das liegt? Vielleicht ahnen wir ja schon das nächtliche Ereignis. Der Mond umarmt Jupiter im Trigon. Und von diesem Moment an werden unsere Gefühle in den allerbesten Händen sein.