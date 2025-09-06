Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 14. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Das Leben gibt mir immer wieder eine neue Chance!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Sonntag startet mit Mond und Sonne im Quadrat ein wenig holprig. Aber nach ein bisschen Morgen-Grummeln beim Frühstück kommt unsere gute Laune schnell wieder auf Betriebstemperatur. Wenn der Mond sich im Sextil mit Venus verbindet, denken und fühlen wir nur Liebe, und sonst gar nichts. Gestern war Versöhnung angesagt, die kleinen Wunden sind verheilt, wir stehen vor einem neuen Liebesanfang. Und der Mond im Trigon zu Mars würzt das Ganze dann auch noch mit einer Prise Leidenschaft. Wir danken den Sternen, die uns diese wunderbaren Tage geschenkt haben.