Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 9. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich blicke voller Zuversicht auf die nächsten Tage.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Den Dienstag können wir als eine Verschnaufpause sehen. Wir spüren langsam wieder Optimismus und Lebensfreude in uns aufkeimen und genießen das Gefühl bzw. die Erkenntnis, dass sich doch noch alles wieder zum Guten wenden wird. Wir lassen uns auch von anderen nicht wieder runterziehen oder aus dem Konzept bringen. Wir haben genug durchgemacht und wollen voller Zuversicht in die nächsten Tage schauen. Wem das nicht gefällt, der hat Pech gehabt. Wir sind so motiviert und werden auch noch mit einer schönen Neuigkeit belohnt. Und wenn es nur der*die beste*r Freund*in ist, der*die anruft und sich mit uns auf ein Eis treffen will.