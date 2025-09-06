Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 8. bis 14. September 2025

Die zweite Septemberwoche kommt völlig anders daher als die erste. Nicht alltagsgrau, sondern strahlend schön. Es kann tatsächlich eine traumhafte Glückswoche werden!

Dabei beginnt der Montag so, wie die letzte Woche geendet hat. Der Mond in Konjunktion zu Saturn erinnert uns vor allem an das, was zu tun ist. Die Arbeit wartet auf uns. Aber noch am gleichen Tag steigt unser Stimmungsbarometer. Der Mond umarmt Glücksplanet Jupiter im Trigon, und schon erfüllt uns eine seltsame Vorfreude. Seltsam deswegen, weil wir noch gar nicht so recht wissen, worauf wir uns da eigentlich freuen. Egal, wir behalten diese Freude im Herzen und genießen sie an drei beinahe aspektfreien Tagen in vollen Zügen.

Am Freitag bekommt die Freude dann Kontur. Die Sonne steht jetzt in einem herrlichen Sextil zu Jupiter. Besser können Sterne kaum stehen. Auf der einen Seite die Sonne als wir, so wie wir sind, auf der anderen Seite Jupiter, der Planet, der in einer solchen Position immer das Beste aus allem macht und sich deshalb zu Recht seinen Beinamen Glücksplanet verdient hat. Das Beste also jetzt für uns. Aber was ist das? Letztlich muss das jeder selbst für sich entscheiden. Aber jetzt spricht viel dafür, dass dieses Glück dann auch in unser Leben kommt.

Am Samstag verbindet sich Merkur im Sextil mit Jupiter und in Konjunktion mit der Sonne. Der erste Aspekt kann sehr hilfreich sein, wenn wir unser Geldproblem endlich besser in den Griff bekommen wollen. Der andere Aspekt gibt uns die Kraft und den Mut zur Versöhnung. Der Mond im Sextil zur Venus wird uns dann am Sonntag zeigen, wie schön die Liebe nach der Versöhnung sein kann.