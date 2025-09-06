präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Ihr Spruch des Tages

Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 8. bis 14. September 2025

Der Astrologe Erich Bauer - Foto: Astrowoche
Erich Bauer, Chefastrologe Astrowoche Magazin

Das Mantra des Tages begleitet Sie durch die ganze Woche vom 8. bis 14. September 2025 und gibt täglich Rat.

1 / 8
Video Platzhalter
Video: Glutamat

Sonne-Konjunktion-Merkur: Das Wunder der Versöhnung

Die zweite Septemberwoche kommt völlig anders daher als die erste. Nicht alltagsgrau, sondern strahlend schön. Es kann tatsächlich eine traumhafte Glückswoche werden!

Dabei beginnt der Montag so, wie die letzte Woche geendet hat. Der Mond in Konjunktion zu Saturn erinnert uns vor allem an das, was zu tun ist. Die Arbeit wartet auf uns. Aber noch am gleichen Tag steigt unser Stimmungsbarometer. Der Mond umarmt Glücksplanet Jupiter im Trigon, und schon erfüllt uns eine seltsame Vorfreude. Seltsam deswegen, weil wir noch gar nicht so recht wissen, worauf wir uns da eigentlich freuen. Egal, wir behalten diese Freude im Herzen und genießen sie an drei beinahe aspektfreien Tagen in vollen Zügen.

Am Freitag bekommt die Freude dann Kontur. Die Sonne steht jetzt in einem herrlichen Sextil zu Jupiter. Besser können Sterne kaum stehen. Auf der einen Seite die Sonne als wir, so wie wir sind, auf der anderen Seite Jupiter, der Planet, der in einer solchen Position immer das Beste aus allem macht und sich deshalb zu Recht seinen Beinamen Glücksplanet verdient hat. Das Beste also jetzt für uns. Aber was ist das? Letztlich muss das jeder selbst für sich entscheiden. Aber jetzt spricht viel dafür, dass dieses Glück dann auch in unser Leben kommt.

Am Samstag verbindet sich Merkur im Sextil mit Jupiter und in Konjunktion mit der Sonne. Der erste Aspekt kann sehr hilfreich sein, wenn wir unser Geldproblem endlich besser in den Griff bekommen wollen. Der andere Aspekt gibt uns die Kraft und den Mut zur Versöhnung. Der Mond im Sextil zur Venus wird uns dann am Sonntag zeigen, wie schön die Liebe nach der Versöhnung sein kann.

Das Mantra der Woche

"Ich vertraue darauf, dass das Glück zu mir findet und genieße jeden Tag!"

Klicken Sie weiter zum jeweiligen Mantra des Tages.

Artikelbild und Social Media: The 2R Artificiality / AdobeStock

Weiter
Ihr Mantra des Tages für Montag: 8. September 2025
Seite
NewsMantra des Tages
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Ansicht des blauen Uranus im Weltall - Foto: Nikola / AdobeStock (generiert mit KI)
Uranus Rückläufigkeit
Rückläufiger Uranus ab dem 06.09.2025: Ihre Chance für innere Erneuerung und mutige Ideen!

Ab dem 6. September 2025 sorgt der rückläufige Uranus für neue Impulse und eröffnet Ihnen die Möglichkeit, alte Muster zu hinterfragen.

Vollmond steht in einem Sternzeichenkreis - Foto: sarayut_sy / AdobeStock
Die Sterne für das Wochenende
Diese 3 Sternzeichen dürfen sich am Wochenende ab dem 06.09.2025 auf magische Mond-Momente freuen

Welche drei Sternzeichen können auf ganz besondere Momente am Vollmond-Wochenende ab dem 6. September 2025 hoffen?

Ein Vollmond strahlt durch Baumkronen am sternenübersäten Nachthimmel - Foto: Anna/AdobeStock (KI generiert)
Fische-Mondknoten
Nördlicher Mondknoten in den Fischen bis 26.07.2026: Zeit für spirituelles Wachstum und wahre Liebe!

Der Mondknoten befindet sich noch bis zum 26. Juli 2026 in den spirituellen Fischen und sorgt für wunderbare Liebesenergien und die Chance zur Heilung.

Grafik eines goldenen Hasen umgeben von Wolken und Lampions - Foto: iStock/PAKATIP CHAWLEESAEN
Chinesisches Monatshoroskop
Diese vier chinesischen Sternzeichen erleben den September als wahren Glücksmonat!

Das Rundumsorglos-Paket des Universums bekommen im September gleich vier chinesische Sternzeichen serviert.

Sternzeichen-Symbole im Horoskopkreis vor einem rosa- und orangefarbenen Hintergrund - Foto: Surasak Suwanmake/iStock
Spätsommer 2025
Diese 3 Sternzeichen finden noch bis zum Sommerende 2025 ihr persönliches Glück!

Bis zum Sommerende 2025 eröffnen die Sterne drei Sternzeichen neue Möglichkeiten, mit denen der Spätsommer für sie absolut unvergesslich wird.