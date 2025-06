Ihr Mantra des Tages für Montag: 9. Juni 2025

Das Mantra

"Ich bleibe bei mir. Ganz egal, was um mich herum passiert."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Finanziell sollte dieser Montag mit Merkur und Jupiter positive Überraschungen im Gepäck haben.Merkur im Krebs fordert uns aber auch dazu auf, in der Familie Unklarheiten auszuräumen. In Verbindung zu Saturn bremst er uns aus, was kontraproduktiv ist. Dazu sorgen Venus und Pluto für unschöne Eifersuchtsszenen. Die Mondverbindungen können kleine Unfälle, Unruhe und Ärger bringen. Aber auch eine klare Sicht nach vorne und einen Ausflug in andere Welten, voller Magie und Zauber.