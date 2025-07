Ihr Mantra des Tages für Samstag: 12. Juli 2025

Das Mantra

"Ich schenke mir Ruhe und tanke Kraft!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Diesen Tag verbringen wir mit dem Mond, mit Venus und am besten ganz allein mit uns. Jeder braucht mal eine Auszeit, in der man nur an sich selbst denken darf. Wir schlafen aus, frühstücken ganz in Ruhe, packen dann unsere Badetasche und verbringen den Tag an einem schattigen Plätzchen an einem See. Oder wir gönnen uns ein paar Stunden in einem Spa und lassen uns dort verwöhnen. Venus macht uns schön und kommt auch mit uns zum Shoppen, wenn wir darauf Lust haben. Der Liebesplanet ist ein sicherer Stil-Berater. Neue Klamotten, eine andere Frisur, Haarfarbe und Make-up schenken ganz viel Selbstbewusstsein. Toll!