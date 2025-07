Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 13. Juli 2025

Das Mantra

"Ich bleibe ich selbst und lasse alles kommen, ohne etwas zu erzwingen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Nicht viel los am Himmel heute, keine Aspekte, sogar der Mond hält still. Und genau das ist es, was es heute zu beachten gilt: Es ist Mondpause, nicht die erste in dieser Woche. Sie dauert von Samstagabend bis Montagnacht. Wir wissen ja, was Mondpausen uns auferlegen: Die Füße möglichst stillhalten und auch Kopf, Herz uns Seele so viel Ruhe wie nur irgend möglich gönnen. Wir lehnen uns zurück und träumen uns durch den Tag. Das klappt heute wirklich wunderbar. Wir beschließen heute auch nichts Großartigen und lassen die Finger von allem, was eine Unterschrift verlangt. Dann kann es durchaus ein gelingender Tag werden.