Ihr Mantra des Tages für Samstag: 14. Juni 2025

Das Mantra

"Ich nutze die Kraft des Universums, um meine Pläne umzusetzen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Nachdem uns unser Freund, der Mond, am Donnerstag nicht gerade verwöhnt hat, will er das heute wieder gutmachen. Er verbindet sich am Vormittag mit Uranus, was eine gewisse Unbeschwertheit mit sich bringt. Wir erledigen unsere Pflichten und pfeifen dabei vor uns hin. Am Nachmittag schickt uns die Mond-Saturn-Verbindung einen wertvollen Ratgeber. Wir müssen dann nur darauf hören. Mit Mond-Neptun blühen Fantasie und Kreativität, sodass wir richtig tolle Ideen haben, die unser Leben verschönern. Und am Ende sorgt Pluto dann noch für einen gefühlvollen Abend.