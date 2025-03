Ihr Mantra des Tages für Samstag: 15. März 2025

Das Mantra

"Ich gönne mir etwas Wellness, um zu entschleunigen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wenn man nur den Mond beachtet, wäre das ein ganz guter Samstag. Seine Verbindung zu Venus entschleunigt und ein Tag in einem Wellnesshotel wäre das einzig Richtige. Auch die Mond-Merkur-Verbindung ist positiv, denn sie hilft uns dabei, einen Streit endlich zu beenden. So weit so gut, wenn da nicht noch der rückläufige Merkur wäre, der uns ab heute ziemlich dazwischenfunken kann. Plötzlich gelten Zusagen nicht mehr. Wir könnten ein lukratives Geschäft, den neuen Job oder die neue Wohnung doch nicht kriegen. Merkur bremst. Nutzen wir die Zeit zur inneren Einkehr und zum Durchatmen.