Ihr Mantra des Tages für Samstag: 19. April 2025

Das Mantra

"Ich freue mich auf das Osterfest und genieße jeden Moment."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die Sonne wandert nun ins Sternzeichen Stier und das versöhnt uns wieder mit vielem, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist die letzten beiden Tage. Wir spüren den Frühling in jeder Faser unseres Körpers und blühen mit der Natur auf. Voller Vorfreude färben wir Ostereier, backen Kuchen oder ein Osterlamm, basteln kleine Geschenke und überlegen uns Verstecke für die Osternestchen unserer Lieben. Mit der Sonne im Stier wollen wir das Leben und seine Schönheit einfach genießen.