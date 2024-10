Ihr Mantra des Tages für Samstag: 19. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich nutze die Chancen, die Jupiter mir aufzeigt!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Und lieber Freund, der Mond, wünscht uns heute einen tollen Samstag, an dem wir durchatmen können. Mittags packt uns mit Mond und Mars dann der Ehrgeiz und wir machen zu Hause mal wieder Klarschiff. Ein Großputz schadet nicht. Am späteren Nachmittag bieten Mond und Uranus dann eine unerwartete Chance, die wir nutzen. Eine spontane Einladung kann z. B. einen beruflichen Hintergrund haben – vielleicht bietet man uns einen neuen Job an. Dann vertrauen wir auf unser Bauchgefühl. Denn Mond und Neptun flüstern uns zu, wie wir uns entscheiden sollten.