Ihr Mantra des Tages für Samstag: 3. Mai 2025

Das Mantra

"Ich höre auf zu grübeln und versuche immer positiv zu bleiben."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mond geht heute vier wundervolle Verbindungen ein, die uns den Tag versüßen. Nur die Mond-Opposition-Pluto kann den Abend verderben. Wir starten aber zuerst einmal mit Mond und Uranus frisch und munter ins Wochenende. Saturn hilft uns dann, dass wir Ordnung schaffen und uns an Regeln halten, auch wenn sie uns nicht immer gefallen. Dann wirkt Neptun erneut und da ist es immer ratsam, Zettel und Stift in der Nähe zu haben. Denn wir haben großartige und außergewöhnliche Ideen. Am Nachmittag stimmt uns Venus freundlich. Wir verteilen liebevolle, ehrliche Komplimente.