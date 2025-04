Ihr Mantra des Tages für Freitag: 2. Mai 2025

Das Mantra

"Je klarer meine Worte sind, desto besser versteht man mich."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute hat Venus wieder die Finger im Spiel. Sie verbindet sich mit Neptun und das verstärkt die Sehnsucht nach einer Partnerschaft. Wir sehen das ein bisschen verklärt, wünschen uns Liebe, wie sie uns in Romanen und Filmen vorgeführt wird. Das sind aber Geschichten, die im echten Leben kaum stattfinden. Trotzdem fühlen wir uns heute viel besser als gestern, was wir Mond und Sonne im Sextil zu verdanken haben. Wir müssen ein wenig über uns selbst lächeln, weil wir gestern so kritisch waren. Mond und Merkur können aber nachmittags für Missverständnisse sorgen.