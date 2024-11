Ihr Mantra des Tages für Samstag: 30. November 2024

Das Mantra

„Ich zeige Mut und kämpfe für das, was ich will!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Diesen Samstag können wir wunderbar dafür nutzen, um entweder Geschenke für unsere Lieben zu kaufen, zu bestellen oder zu basteln. Mit dem Mond-Trigon-Neptun haben wir ein gutes Gespür dafür, was sich unsere Herzensmenschen wünschen – in den meisten Fällen sind diese Wünsche sogar ohne große Kosten oder Aufwand zu erfüllen. Nach Mittag treffen sich noch Mond und Pluto, was uns dabei hilft, unsere Vorstellungen auch in die Tat umzusetzen. Darum ist es eine gute Idee, in dieser Zeit das Weihnachtsfest und auch schon Silvester vorzuplanen. So ersparen wir uns jede Menge Feiertagsstress.