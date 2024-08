Ihr Mantra des Tages für Samstag: 31. August 2024

Das Mantra

"Ich genieße diesen Tag und alles, was er mit sich bringt!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Den heutigen Samstag dürfen wir einfach mal so richtig tief durchatmen, den Sommer in Liebe verabschieden und den Herbst willkommen heißen. Das geht am allerbesten, wenn wir uns Zeit für uns selbst nehmen, uns ein wenig verwöhnen und entspannen. Das kann bei einem guten Buch sein, bei einem Ausflug in die Natur oder einem schönen Grillabend mit lieben Menschen. Das ist quasi ein geschenkter Tag und es tut gut, sich einfach mal um nichts kümmern zu müssen. Wir verschieben Sorgen, Zweifel und auch Pflichten einfach mal – wir wissen ja, dass sie uns nicht weglaufen und morgen auch noch da sind.