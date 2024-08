Ihr Mantra des Tages für Freitag: 30. August 2024

Das Mantra

"Ich halte die Augen nach neuen Chancen offen!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mond verbindet sich heute nach der Mittagspause in einem Sextil mit Uranus, was immer recht interessant werden kann. Plötzlich tut sich wo eine Möglichkeit auf, mit der wir nicht gerechnet haben. Wir finden z. B. ein Schnäppchen beim Shoppen oder im Job wird eine Stelle frei, auf die wir gehofft haben. Dann heißt es: Nicht lange warten, sondern zugreifen. Die Neptun-Verbindung mit dem Mond vermittelt uns dazu ein recht gutes Bauchgefühl. Wir wissen, dass wir das Richtige tun. Sollte am Abend eine Verabredung oder ein Date völlig daneben gehen – nicht ärgern. Mond und Pluto sind schuld daran.