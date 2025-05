Ihr Mantra des Tages für Samstag: 31. Mai 2025

Das Mantra

"Ich lasse mich auf neue Gedanken ein, das erweitert meinen Horizont."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Diese letzten Maitage haben wahrhaft viel geboten, Kraft gekostet, aber unserem Leben auch eine Wende zum Guten gegeben. Hoffentlich. Heute morgen sind wir da nicht mehr ganz so sicher, weil uns Mond und Pluto ins Grübeln bringen. Doch wir halten an unseren Entscheidungen fest und sobald sich der Mond mit der Sonne trifft, können gute Gespräche stattfinden und wir versöhnen uns in Harmonie. Das gefällt auch Mond und Merkur und beide wollen mit uns den Mai mit einem schönen Fest verabschieden. Wir organisieren eine Grillparty mit Lampignons, leckerem Essen und einem guten Tropfen Wein.