Ihr Mantra des Tages für Samstag: 8. Februar 2025

Das Mantra

"Ich halte meine guten Gefühle fest!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das war bis jetzt doch eine tolle Woche, oder? Wir freuen uns über die schönen Dinge, die wir erfahren haben und über die tiefen und ehrlichen Gefühle. Der heutige Samstag könnte da aber für ein paar Irritationen sorgen. Denn der Mond verbindet sich zunächst mit Neptun, was vermeintliche (Ent) Täuschung bringen mag. Vielleicht verhält sich jemand nicht so, wie wir das erwarten – und schon sind wir beleidigt oder verletzt. Auch wenn das gar nicht böse gemeint war. Dazu noch ein Mond-Venus-Quadrat, das die eigenen Gefühle infrage stellt. Was hilft? Einfach nicht auf die Einflüsterungen des Mondes hören. Denn diesmal liegt er falsch.