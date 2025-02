Ihr Mantra des Tages für Freitag: 7. Februar 2025

Das Mantra

"Ich lasse mich von Saturn nicht aus dem (Liebes-)Konzept bringen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Und, was gestern seinen leisen Anfang genommen hat, wird heute von Venus und Pluto im Sextil mit einem unsichtbaren, aber starken Band der Liebe gefestigt. Was jetzt zusammenfindet, wird lange zusammenbleiben – vielleicht bis in die Ewigkeit. Wenn noch klärende Gespräche ausstehen, helfen Mond und Merkur dabei. Kurz-zeitig können Mond und Saturn die Gedanken ein wenig verunsichern und sogar blockieren. Das nehmen wir zwar so hin, nehmen es aber nicht zu ernst. Denn, wenn sich dann die Sonne mit dem Mond trifft, endet ein wunderbarer Tag.