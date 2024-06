Ihr Mantra des Tages für Samstag: 8. Juni 2024

Das wird wohl der schwierigs­te Tag der Woche – und vielleicht auch ein sehr schmerzhafter. Venus hat uns am Donnerstag noch so verwöhnt, doch heute wird sie von Saturn beeinflusst, und da stehen wir plötzlich da und fühlen nichts mehr. Was vorher noch toll, spannend und so wunderbar war, wird in Frage gestellt und bis ins kleinste Detail auseinandergepflückt. Und natürlich finden wir dann die eine oder andere Macke an den Menschen, die wir eigentlich lieben, die unser Herz erkalten lässt. Das behalten wir am besten erst einmal für uns. Sobald Venus und Saturn sich trennen, ist eine Trennung schnell vom Tisch. Geduld zahlt sich aus.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de