Merkur im Skorpion ab dem 13.10.2024: Diesen 4 Sternzeichen gelingt jetzt ein erfolgreicher Aufstieg!

Nach seinem Aufenthalt in der Waage zieht Merkur am 13. Oktober 2024 weiter in das Sternzeichen Skorpion. Diese Konstellation schärft unseren Fokus und lässt uns in den nächsten Wochen hartnäckig unsere Ziele verfolgen.

Zusätzlich regt diese Konstellation dazu an, aktuelle Zustände zu prüfen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Seinen nächsten Wechsel in den Schützen vollbringt Merkur dann wieder am 2. November. Welche vier Sternzeichen aus dem intensiven Skorpion-Merkur ihren Nutzen ziehen können, erfahren Sie hier.

