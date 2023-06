Ihr Mond-Mantra in der Woche vom 26. Juni bis 2. Juli 2023

Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen.

Mit Ihrem täglichen Mond-Mantra für die verschiedenen Wochentage möchten wir Ihnen eine Hilfe an die Hand heben, um die Energien des Mondes richtig für sich zu nutzen. Außerdem sind im Fall der Fälle Neumond-Rituale oder Vollmond-Rituale hilfreich dabei, sich in den richtigen geistigen Zustand für diese besonderen Mondphasen zu versetzen. Am besten stimmen Sie sich schon jetzt auf den Vollmond am 3. Juli 2023 ein.