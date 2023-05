Ihr Sex-Horoskop 2014: Widder

Vorsicht. Mit Ihrer stürmischen Art, vor allem in der ersten Jahreshälfte, könnten Sie potentielle Partner eher verschrecken als anlocken. Mars und Uranus stacheln Sie an, machen Sie feurig, weshalb Sie beim Flirten auch immer wieder übers Ziel hinaus schießen. Ab Juli läuft es dann besser. Statt Mars wirkt dann Jupiter auf Sie und unterstützt Sie in der Liebe. Sie sind zwar immer noch stürmisch und Feuer und Flamme, aber für die richtige Flamme.

Sie sind als Widder ein Powertyp und brauchen entsprechend auch Partner mit Power. Selbstbewusstsein, vielleicht sogar ein paar Machoallüren - wunderbar! Und so läuft es dann auch im Bett entsprechend temperamtentvoll. Venus und Mars wirken im August, September und November auf Sie - genießen Sie diese besonderen Tage.

Mit diesen Sternzeichen läuft es im Bett besonders gut: Das starke Widder-Temperament braucht starke Partner - so wie der Löwe oder auch der unabhängige Schütze . Ein Zwilling kann ebenfalls gut mit einem starken Partner umgehen. Finger weg von sensiblen Krebsen , die könnten bei so viel Feuer erschrecken.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Widder!

Hier geht's zum Jahreshoroskop 2014!

Und hier zum Liebeshoroskop 2014!